Chi è Simone Montedoro: età, carriera, vita privata dell’attore noto al grande pubblico come il capitano Giulio Tommaso nella serie Don Matteo e per la sua partecipazione all’edizione 2021 di Tale e Quale Show.

Montedoro è il concorrente vip nella puntata di venerdì 22 ottobre dei Soliti Ignoti, il game show di Rai Uno condotto da Amadeus.

Dove e quando è nato: la biografia di Simone Montedoro

Simone Montedoro nasce a Roma il 28 luglio 1973, sotto il segno zodiacale dell’Ariete. Ha 48 anni ed è alto 178 cm. La sua carriera di attore inizia con i fotoromanzi.

In teatro debutta nel 1998, recitando in No Exit e A chi toccherà stasera, diretti da Massimiliano D’Epiro. Nel 2002 recita nello spettacolo Sopra, diretto da Duccio Camerini con cui lavora anche tra il 2004 e il 2006 in Scoppio d’amore e guerra, con Rocco Papaleo e Lucrezia Lante della Rovere.

Prende parte a diverse fiction televisive: recita in La serie (1999) e la miniserie tv L’avvocato Porta – Le nuove storie (2000), Il commissario, con Massimo Dapporto e Caterina Vertova e il film tv con Luca Zingaretti, Il commissario Montalbano – L’odore della notte, entrambi del 2002.

Distretto di Polizia, Un medico in Famiglia, Don Matteo: la carriera di Simone Montedoro

Simone Montedoro ha preso parte anche ad alcuni episodi della serie tv Distretto di Polizia 2 e 6 (2001, 2006). E’ in Un medico in famiglia 3 (2003), e in Medicina generale (2006).

Nel 2008 appare su Rai 1 nella miniserie Ho sposato uno sbirro in cui ha il ruolo di un agente di polizia: durante le riprese viene scelto dalla Lux Vide come nuovo capitano dei Carabinieri nella fiction Rai Don Matteo, ruolo che nelle cinque serie precedenti era stato di Flavio Insinna.

Nel 2009 torna sul piccolo schermo con la miniserie Enrico Mattei – L’uomo che guardava al futuro. Ed è stato tra i protagonisti della serie Gente di mare – L’isola.

Simone Montedoro a Ballando con le Stelle e Tale e Quale Show

Simone Montedoro è stato concorrente nel 2017 del talent show di Milly Carlucci, Ballando con le stelle. Dal gennaio al febbraio 2019 ha condotto su Rai 1 con Anna Ferzetti il Prima Festival.

Nel 2021 è la voce narrante fuori campo del docu-reality La Caserma, in onda su Rai 2, e partecipa come concorrente alla seconda edizione de Il cantante mascherato, indossando la maschera dell’orsetto.

Sempre nel 2021 partecipa come concorrente a Tale e quale show. Tra i vari cantanti che interpreta, ci sono Adriano Celentano, Francesco De Gregori e Franco Califano.

Fidanzata e figli: la vita privata di Simone Montedoro

Dopo una breve liaison con la collega Manuela Arcuri, nel 2013 Simone Montedoro ha incontrato la sua attuale compagna: Lara Carnevale, un‘atleta professionista.

Nel 2014 la coppia ha avuto un bimbo, di nome Matteo. Hanno scelto di dargli il nome del nonno paterno, che è casualmente anche il nome della fiction che ha reso popolare il suo papà, Don Matteo. La famiglia Montedoro vive ad Ibiza.

Simone Montedoro, il tumore e il trapianto di capelli

Una vita bella quella di Simone Montedoro, ma segnata anche dal dolore e dalla malattia: l’attore ha rivelato di aver lottato contro un linfoma di Hodgkin.

In seguito al tumore e alla soglia dei 50 anni, lo scorso anno Simone Montedoro ha deciso di farsi un regalo: si è recato in Turchia per sottoporsi ad un trapianto di capelli che gli ha ridato la chioma fluente che lo ha sempre contraddistinto.