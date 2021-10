Simone Montedoro chi è: età, altezza, vita privata, moglie, carriera, il tumore, Tale e Quale Show, Don Matteo. L’attore è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, il programma del primo pomeriggio condotto su Rai Uno da Serena Bortone.

Dove e quando è nato Simone Montedoro

Simone Montedoro è nato a Roma il 28 luglio 1973. Ha 48 anni ed è del segno zidiacale del Leone. Simone è un attore italiano noto al grande pubblico della Rai per aver recitato il capitano Tommasi nella fiction di Rai Uno Don Matteo.

Simone Montedoro, la carriera

Simone Montedoro inizia la sua carriera come attore di fotoromanzi. In teatro debutta nel 1998-99: tra il 2004 e il 2006 partecipa a Scoppio d’amore e guerra con Rocco Papaleo e Lucrezia Lante della Rovere.

All’inizio della sua carriera gira anche alcuni cortometraggi. Tra i suoi primi lavori televisivi, il film Il centravanti è stato assassinato verso sera di Pepe Carvalho: La serie (1999) e la miniserie tv L’avvocato Porta – Le nuove storie (2000), l’episodio Fuori gioco della miniserie diretta da Alessandro Capone, Il commissario, con Massimo Dapporto e Caterina Vertova e il film tv con Luca Zingaretti, Il commissario Montalbano – L’odore della notte, entrambi del 2002.

Distretto di Polizia e Un Medico in famiglia, poi Don Matteo

Partecipa anche a degli episodi delle serie tv Distretto di Polizia 2 e 6 (2001-2006), Un medico in famiglia 3 (2003), e Medicina generale (2006). Nel 2008 appare su Rai 1 nella miniserie Ho sposato uno sbirro in cui ha il ruolo di un agente di polizia; durante le riprese viene scelto dalla Lux Vide come nuovo capitano dei Carabinieri nella fiction Rai Don Matteo, ruolo che nelle cinque serie precedenti aveva interpretato Flavio Insinna. In essa è coprotagonista dalla sesta stagione insieme a Terence Hill e Nino Frassica appunto nel ruolo del capitano Giulio Tommasi.

Nel 2009 torna sul piccolo schermo con la miniserie Enrico Mattei – L’uomo che guardava al futuro, regia di Giorgio Capitani, dedicata a Enrico Mattei che ha il volto di Massimo Ghini, e con la settima stagione di Don Matteo.

È tra i nuovi protagonisti della nuova serie Gente di mare – L’isola. Nel 2012 ha preso parte al tv-movie Santa Barbara. Il 1 giugno ritorna con la nuova serie firmata Mediaset, Matrimoni e altre follie dove interpreta Luciano Moretti, un ragazzo gay, coinquilino di Giusy (interpretata da Chiara Francini).

Simone Montedoro: La Caserma, Ballando con le stelle e a Tale e quale show

Nel 2017 partecipa al talent show Ballando con le stelle su Rai 1. Dal gennaio al febbraio 2019 conduce su Rai 1 con Anna Ferzetti il Prima Festival. Nel 2021 è la voce narrante fuori campo del docu-reality La Caserma, in onda su Rai 2, e partecipa come concorrente alla seconda edizione de Il cantante mascherato, in onda su Rai 1, indossando la maschera dell’orsetto. Sempre nel 2021 partecipa come concorrente a Tale e quale show. Qui, fra i vari cantanti che interpreta, ci sono Adriano Celentano, Francesco De Gregori e Franco Califano.

Simone Montedoro, la moglie Lara Carnevale e il figlio Matteo

Dopo una breve storia d’amore con la collega Manuela Arcuri, nel 2013 Simone Montedoro ha incontrato la donna della sua vita: Lara Carnevale, un‘atleta professionista.

Nel 2014 la coppia ha avuto Matteo. L’attore, quando non è sul set, passa tutto il tempo libero con suo figlio, che, a Storie Italiane ha definito la sua vita. Ha scelto di dargli il nome del nonno, che è casualmente anche il nome della fiction che lo ha reso popolare, Don Matteo.

Simone Montedoro e il tumore

Nel 2004 Simone è stato colpito dal linfoma di Hodkin, una rara forma di tumore che colpisce le vie linfatiche e che ha messo in pericolo la sua carriera e la sua stessa vita. Grazie ad una cura adeguata, l’attore romano è fortunatamente riuscito a sconfiggerlo.