Simone Montedoro chi è: moglie, figli, vita privata, Lara Carnevale, età, peso, altezza e carriera dell’attore

Chi è Simone Montedoro: moglie, figli, vita privata, Lara Carnevale, età, peso, altezza e carriera dell’attore. Simone è l’ospite della puntata odierna dei Soliti Ignoti. Dalle ore 20:30 su Rai 1. Alla conduzione, Amadeus.

Dove e quando è nato, età, peso e altezza di Simone Montedoro

Simone Montedoro nasce a Roma il 28 luglio 1973, ha 48 anni ed è alto 178 cm per un peso forma di 68 kg. E’ noto al grande pubblico per la sua carriera da attore.

La moglie e i figli, la vita privata di Simone Montedoro

Dopo una breve liaison con la collega Manuela Arcuri, nel 2013 Simone Montedoro ha incontrato la sua attuale compagna: Lara Carnevale, un‘atleta professionista.

Nel 2014 la coppia ha avuto un bimbo, di nome Matteo. Hanno scelto di dargli il nome del nonno paterno, che è casualmente anche il nome della fiction che ha reso popolare il suo papà, Don Matteo. La famiglia Montedoro vive ad Ibiza.

La carriera di Simone Montedoro

Le esperienze più importanti nella carriera da attore di Simone Montedoro. Simone Montedoro ha preso parte anche ad alcuni episodi della serie tv Distretto di Polizia 2 e 6 (2001, 2006). E’ in Un medico in famiglia 3 (2003), e in Medicina generale (2006).

Nel 2008 appare su Rai 1 nella miniserie Ho sposato uno sbirro in cui ha il ruolo di un agente di polizia: durante le riprese viene scelto dalla Lux Vide come nuovo capitano dei Carabinieri nella fiction Rai Don Matteo, ruolo che nelle cinque serie precedenti era stato di Flavio Insinna.

Nel 2009 torna sul piccolo schermo con la miniserie Enrico Mattei – L’uomo che guardava al futuro. Ed è stato tra i protagonisti della serie Gente di mare – L’isola.