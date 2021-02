Simone Salvini chi è: età, vita privata, fidanzato, ricette dello chef vegano ospite a Oggi è un altro giorno

Simone Salvini è ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Lo chef vegano sarà nel programma di Rai 1 nella puntata in onda mercoledì 24 febbraio.

Del veganesimo Salvini ha fatto una ragione di vita, promuovendo una cucina che lui stesso definisce “alta cucina vegetale”. Negli ultimi anni qualcuno ha anche scherzato sulla sua omonimia con il leader della Lega, Matteo Salvini.

Simone Salvini: età, vita privata, compagno

Simone Salvini è nato nel 1969 a Firenze. Quindi sappiamo che adesso ha 52 anni (o forse 51). Ma, non avendo a disposizione una data di nascita, non sappiamo di che segno zodiacale è.

Persona molto riservata, si sa poco della sua vita sentimentale. In una vecchia intervista aveva raccontato che alcuni anni fa il suo compagno l’aveva lasciato per via delle sue scelte alimentari. Ma non sappiamo se attualmente il suo cuore sia occupato.

Si sa di più del suo percorso educativo e professionale: ha studiato Lettere e Filosofia all’Università degli studi di Firenze. Poi ha conseguito un dottorato in Psicologia a indirizzo storico con specializzazione Ayurvedica presso l’Università Florid College e NY College in Pisa. Da qui ha sviluppato la propria passione per la cucina vegana.

Simone Salvini carriera

Simone Salvini ha viaggiato molto per lavoro. Dapprima si è trasferito in Irlanda dal 2000, a Dublino e Galway, dove ha lavorato in ristoranti vegetariani. Poi è andato in India, dove ha avuto modo di approfondire lo studio della cucina ayurvedica.

Dal 2005 al 2011 il rientro in grande stile, a Milano, al ristorante Joia di Pietro Leemann. E’ qui che ha cominciato a inventare i suoi famosissi piatti vegetariani, piatti che sono diventati un tratto distintivo del ristorante stesso.

Tra le altre cose, nel 2011 Salvini ha iniziato una collaborazione con l’Associazione Vegetariani Italiana e l’Istituto Europeo di Oncologia di Umberto Veronesi.

Simone Salvini piatti

Naturalmente non è facile riassumere in poche righe tutti i piatti di uno chef in attività da così tanto tempo. Sul suo sito ufficiale ci sono tantissimi esempi. Naturalmente ci sono esempi di antipasti, primi, secondi, contorni, fino ai dolci. Tra gli ingredienti più usati, il seitan (che non era piaciuto all’altro Salvini, Matteo).

Simone Salvini e l’imitazione di Maurizio Crozza

A far conoscere lo chef Salvini al grande pubblico era stato Maurizio Crozza. Con una imitazione di qualche anno fa, il comico genovese ironizzava sullo chef che sentiva piangere le verdure ogni volta che le tagliava. Travolto da popolarità improvvisa anche tra i non addetti ai lavori, lo chef ha riso: “Mi sono divertito molto, Crozza è un gigante, il numero uno”.