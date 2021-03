E’ morta di Covid Anita Scanu, la mamma del comico napoletano Simone Schettino. Il comico napoletano, diventato famoso per il suo personaggio de “il Fondamentalista Napoletano”, ha perso la mamma, 78 anni, morta nelle scorse ore all’ospedale Cotugno di Napoli dove era ricoverata.

Un’altra morte che purtroppo si aggiunge al bollettino sanitario ufficiale con numeri in crescita per la Campania e per la città di Castellammare, dove è nato Simone Schettino, divenuta famosa proprio per l’aumento esponenziale dei casi di coronavirus.

La carriera di Simone Schettino

Simone Schettino nasce a Castellammare di Stabia il 21 maggio del 1966. Dopo gli studi superiori, frequenta il corso di Giurisprudenza all’Università degli Studi di Napoli Federico II, senza conseguire la laurea. Ha recitato in cabaret insieme a Biagio Izzo, su Telenapoli 34, dal 1998 al 2001 in una trasmissione chiamata Pirati Show.

Debutta in teatro al Cilea di Napoli nel 2000. In seguito ha tenuto diversi spettacoli in teatri e piazze e ha inoltre pubblicato alcuni CD e DVD con le proprie esibizioni. In televisione partecipa ai programmi Convenscion su Rai 2 e SuperCiro su Italia 1, dove si esibisce presentando alcuni dei suoi sketch.

Nel gennaio 2004, per un breve problema di salute, sospende per due mesi l’attività, lo spettacolo Dov’eravamo rimasti? si riferisce a questa disavventura. Negli anni successivi porta in tournée una serie di altri spettacoli. Nel 2010 è impegnato in Se tocco il fondo… sfondo!!!.

Il caso della Concordia

In seguito al naufragio della Costa Concordia, nel 2012 è vittima di insulti per la parziale omonimia col comandante della nave, pur non avendo con lui alcun tipo di legame. Dal 2013 porta in tour Se permettete, vorrei andare oltre.

Nel 2017 torna in televisione, su Rai 2, nel cast della nuova edizione di Made in Sud, condotto da Gigi D’Alessio insieme ad Elisabetta Gregoraci e Fatima Trotta. Successivamente dirige il suo primo film Made in China napoletano, di cui è anche il protagonista.