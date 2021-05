Simone Uggetti chi è, età, altezza, moglie, figli, vita privata, Partito Democratico, vero nome, biografia e carriera del politico italiano. Uggetti è tra gli ospiti della puntata odierna di Quarta Repubblica (alle 21:10 su Rete 4). Il programma televisivo di Mediaset, che parla soprattutto di politica, è condotto dal giornalista Nicola Porro.

Età, peso e altezza di Simone Uggetti

E’ nato il 24 luglio 1973 (età 47 anni), Sant’Angelo Lodigiano. Non abbiamo informazioni sul suo peso e sulla sua altezza. Ma possiamo dire che è noto a tutti con il suo nome di battesimo. Non utilizza soprannomi o un nome d’arte.

La vita privata di Simone Uggetti, ha una moglie o dei figli?

Il 28 giugno 2014 si è sposato con Chiara Mariani ad Arena Po, in provincia di Pavia, secondo il rito civile. Non abbiamo informazioni sui figli ed in generale non sappiamo molto altro sulla sua vita privata perché è molto riservato. Preferisce parlare di politica.

Simone Uggetti e la sua trafila nel Partito Democratico

Dal punto di vista politico, dobbiamo dire che Uggetti è uno degli esponenti del Partito Democratico. Quindi è collocabile politicamente a sinistra. Simone Uggetti è un politico italiano, esponente del Partito Democratico. È stato sindaco di Lodi dall’11 giugno 2013 al 1º agosto 2016.