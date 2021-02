“Simpson”, Marc Wilmore è morto. Non ha firmato solo la sceneggiatura di molti episodi del celebre cartoon per giovani e vecchi. Ma certo i “Simpson” gli hanno donato la celebrità.

A 57 anni, Wilmore si è arreso al Covid che non ha lasciato scampo in un corpo già sofferente. Dovrenne essere deceduto il 30 gennaio, stando al tweet di uno dei quattro fratelli.

“Mio fratello era il più gentile e il più divertente angelo che abbia mai conosciuto”, ha scritto commosso, prima di confermare il difficile quadro clinico.

Aveva lavorato al cartone animato per diversi anni, precisamente dal 2002 al 2015. Aveva firmato dodici episodi.

Marc Wilmore ha partecipato anche a progetti come In Living Color, The PJs e F Is For Famil. Era entrato a far parte dello staff di sceneggiatori dei Simpsons a partire dalla tredicesima stagione.

Primo credito – ci informa Vanity Fair – per il segmento Send in the Clones in Treehouse of Horror XIII. Nel 2008 ha vinto l’Emmy Award per l’episodio Eternal Moonshine of the Simpson Mind, parodia del film scritto da Charlie Kaufman e diretto da Michel Gondry nel 2004.