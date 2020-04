Sky Tg24, la giornalista non trova gli occhiali. La collega: “Li hai in testa come ferma capelli”

ROMA – La giornalista si Sky Mariangela Pira è in collegamento da casa con la collega, sempre di Sky, Olivia Tassara.

La Pira sembra non trovare gli occhiali e non riesce a leggere alcuni numeri. Per questo si mette con la mano a cercare qualcosa. La collega in studio ad un certo punto le dice: “Non so se stai cercando gli occhiali ma un paio li stai usando come ferma capelli”.

È successo durante un’edizione di SkyTg24. La Tassara fa notare alla collega che li ha in testa.

Sky Tg24, giornalista positivo al coronavirus.

Lo scorso 11 marzo, un giornalista dell’emittente è risultato positivo al coronavirus. Si tratta di Renato Coen, responsabile della redazione esteri dell’emittente. Lo ha reso noto la stessa testata.

Sky aveva subito chiarito che “il Tg24 grazie ai suoi giornalisti prosegue il suo impegno nel continuare ad informare puntualmente gli italiani in questa grave emergenza. Sin dall’inizio di questa crisi sanitaria siamo in prima linea, con collegamenti, storie, racconti, approfondimenti, documentando soprattutto lo sforzo dei medici che si stanno battendo per garantire le cure e la salute pubblica”. A dirlo è stato il direttore di Sky Tg24, Giuseppe De Bellis (fonte: Corriere della Sera, Sky Tg24).