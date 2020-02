ROMA – SkyTg24 ha dato il nome del vincitore di Sanremo prima della proclamazione all’Ariston (e su Rai1). Lo spoiler (come viene chiamato in gergo) è stato servito sui titoli che scorrono in basso sullo schermo: “Festival di Sanremo, vince Diodato“, poteva leggere chi era sintonizzato sul canale all news di Sky. Al tempo dei social, quanto ci è voluto perché i fermo immagine rimbalzassero su internet? Pochi minuti, e infatti anche Sky si è accorta della gaffe e ha tolto il titolo.

Attraverso l’inviato a Sanremo, Alessio Viola, SkyTg24 ha comunicato che “per errore” la notizia del vincitore di Sanremo è stata pubblicata prima del verdetto. “Nessuna notizia sul vincitore era arrivata in anticipo a Sky ma erano stati preparati i tre titoli con i nomi dei tre finalisti, per essere pronti al momento dell’annuncio, e per errore uno dei tre, quello con la notizia della vittoria di Diodato, è stato trasmesso”.

Jerry Calà annuncia su Twitter la notizia di SkyTg24.

Jerry Calà, mentre in Rai ancora si aspettava il nome del vincitore, ha scritto su Twitter: “Su Sky hanno già dato il vincitore Diodato”. Il tweet di Jerry Calà, e le segnalazioni di altri utenti, è stato pubblicato alle 1:47 mentre il nome del vincitore è arrivato ufficialmente quasi un’ora più tardi.

Festival di Sanremo 2020: classifica finale dietro Diodato.

Questa la classifica generale dal 4/o al 23/o posto. 4) Le Vibrazioni 5) Piero Pelù 6) Tosca 7) Elodie 8) Achille Lauro 9) Irene Grandi 10) Rancore 11) Raphael Gualazzi 12) Levante 13) Anastasio 14) Alberto Urso 15) Marco Masini 16) Paolo Jannacci 17) Rita Pavone 18) Michele Zarrillo 19) Enrico Nigiotti 20) Giordana Angi 21) Elettra Lamborghini 22) Junior Cally 23) Riki. (Fonti AdnKronos e Twitter).