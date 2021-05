Sofia Bruscoli chi è, età, altezza, compagno Marcelo Fuentes, figli, vita privata, Matrimonio alle Bahamas, vero nome, biografia e carriera della modella, showgirl, conduttrice televisiva ed ex pattinatrice artistica a rotelle italiana. Sofia è tra gli ospiti della puntata odierna di Game of Games – Gioco Loco (Ellen’s Game of Games).

Dove e quando è nata, età, altezza, vero nome e biografia di Sofia Bruscoli

Nascita: 20 aprile 1988 (età 33 anni), Misano Adriatico. Sofia Bruscoli è il suo vero nome, quindi non ha un nome d’arte. Le sue sono misure da modella 88-66-92. Sappiamo che è alta 176 cm per un peso forma di poco superiore ai 50 kg. Ha preso parte al film “Matrimonio alle Bahamas”.

Il compagno Marcelo Fuentes, i figli: vita privata di Sofia Bruscoli

Nella vita privata è mamma di Nicole, nata il 29 dicembre 2013, avuta dalla relazione con Marcelo Fuentes. Non sappiamo altro della sua vita privata perché è molto riservata.

Sofia Bruscoli a Game of Games – Gioco Loco (Ellen’s Game of Games)

Sofia è tra gli ospiti della puntata odierna di Game of Games – Gioco Loco (Ellen’s Game of Games). La trasmissione televisiva condotta da Simona Ventura, in prima serata, su Rai 2. Ogni puntata, viene eletto un vincitore. Sofia proverà a conquistare il successo finale perché è molto competitiva.