ISTANBUL (TURCHIA) – Sofija Milosevic è nota al grande pubblico per il suo lavoro di modella ma soprattutto per la relazione sentimentale con Adem Ljajic che però, stando a quanto dichiarato dalla stessa Milosevic, sarebbe da poco terminata. “Dopo Adem Ljajić, non voglio sentire più parlare dei calciatori. Ho avuto troppe relazioni con giocatori di calcio. E’ arrivato il momento di dire basta”. Sofija Milosevic è tornata single e non le mancano di certo i corteggiatori. Il suo profilo Instagram è seguito da più di 400.000 persone ed i suoi video e foto bollenti spopolano sui social network.

