ROMA – Il noto sensitivo Solange ha letto la mano al ministro dell’Interno Matteo Salvini. Solange lancia subito uno scoop per il settimanale “ORA” diretto da Lorella Ridenti, in edicola da oggi 16 maggio: “Gli ho predetto che Elisa Isoardi tornerà da lui. Elisa è una persona speciale, con cui c’è stato un rapporto intenso e sentito. Mentre gli parlavo di lei ho visto cambiare l’espressione sul suo volto. Certo, Francesca Verdini è una ragazza splendida, e il rapporto tra i due prosegue a gonfie vele. Ma Elisa tornerà. Lui è un uomo affettuoso. Ho anche capito che il suo giorno fortunato è il giovedì, mentre il suo fiore è il tulipano bianco, che si sposa con il suo animo gentile. Il suo colore è il verde smeraldino”.

Solange dice di Salvini: “È una persona meravigliosa: l’opposto di come si presenta in tv. Crede nei valori, sinceramente. Quando parla in pubblico a volte teme di non riuscire a dire tutto quello che vorrebbe, così può sembrare aggressivo. In realtà è di una sensibilità estrema”. Infine un’altra considerazione sul Ministro: “Devo dire che il politico che mi ha colpito di più è proprio Salvini, e voglio fargli un augurio: spero che Salvini salvi l’italia! Perché è buono, come un vero padre di famiglia”, dice il noto sensitivo. (fonte ORA)