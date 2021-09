Soleil Sorge chi è, età, altezza, dove e quando è nata, Gianmaria Antinolfi, Luca Onestini, Marco Cartasegna, fidanzato, vita privata, Uomini e Donne, Grande Fratello Vip, Instagram. La showgirl e influencer Soleil Sorge è tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, in onda da questa sera 13 settembre. Il reality condotto da Alfonso Signorini è in onda su Canale 5 in prima serata il lunedì e il venerdì.

Dove e quando è nata, età, altezza, Instagram, biografia di Soleil Sorge

Soleil Anastasia Sorge è nata il 5 luglio del 1994 a Los Angeles. Ha 27 anni. E’ alta 173 cm. Suo padre è italiano, la madre americana. Cresce in Abruzzo ma studia recitazione a New York. Torna in Italia dove lavora a Roma Tv e Roma Now, partecipando poi a Miss Italia. Lavora poi come modella e recita nel 2016 in un videoclip di Eman, Il Mio Vizio. Nello stesso anno inizia a partecipare a Uomini e donne. Profilo Instagram: soleil_stasi.

Luca Onestini, Marco Cartasegna, Jeremias Rodriguez, Gianmaria Antinolfi: fidanzati, vita privata di Soleil Sorge

A Uomini e Donne Soleil inizia una relazione con il tronista Luca Onestini. La loro storia dura circa quattro mesi. Si lega poi ad un altro tronista, Marco Cartasegna. Dopo un anno, nel 2018, i due si lasciano. Nel 2019, durante L’isola dei famosi, si avvicina a Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Cecilia. La loro relazione continua anche fuori dal reality, nonostante le numerose voci di una presunta relazione tra lei e il calciatore Alessio Romagnoli. La relazione tra Soleil e Jeremias termina verso la fine del 2019.

E’ stata fotografata in compagnia di Gianmaria Antinolfi, ex flirt di Belen Rodriguez e concorrente, come lei, della nuova edizione del Grande Fratello Vip 2021.

Uomini e Donne, L’isola dei famosi, Grande Fratello Vip: la carriera di Soleil Sorge

Nel 2016 Soleil ottiene grande notorietà grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne. Diventa poi influencer e nel 2020 partecipa a Pechino Express insieme alla madre Wendy Kay. L’anno precedente, invece, è tra i concorrenti del reality L’isola dei famosi. Nel 2021 è tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip.