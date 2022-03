Soleil Sorge chi è, età, dove è nata, origini, fidanzato, vita privata, Miss Italia, Instagram, carriera e biografia

Chi è Soleil Sorge: età, dove è nata, origini, fidanzato, vita privata, Miss Italia, Instagram, carriera e biografia della influencer ospite oggi, domenica 13 marzo, di Silvia Toffanin a Verissimo.

Dove e quando è nata, età, origini e biografia di Soleil Sorge

Soleil Anastasia Sorge è nata il 5 luglio del 1994 a Los Angeles. Ha 27 anni. E’ alta 173 cm. Suo padre è italiano, la madre americana. E’ cresciuta in Abruzzo ma studia recitazione a New York. Tornata in Italia, lavora a Roma Tv e Roma Now (canali tematici della As Roma), partecipando poi a Miss Italia. Lavora poi come modella e recita nel 2016 in un videoclip di Eman, Il Mio Vizio. Nello stesso anno inizia a partecipare a Uomini e donne.

Fidanzato e vita privata di Soleil Sorge

Ha partecipato come corteggiatrice di Luca Onestini, all’epoca sul trono, di Uomini e Donne. Luca ha scelto Soleil e la giovane coppia ha vissuto una breve ma intensa storia d’amore. Relazione giunta al capolinea quando Luca ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip. Ha poi avuto una storia d’amore con l’altro tronista Marco Cartasegna.

Nel 2019 che incontra all’Isola dei Famosi, dove partecipa come naufraga, il fratello di Belen e Cecilia Rodriguez, Jeremias. I due si innamorano ma la storia naufraga ben presto. Soleil ha anche partecipato all’edizione di Pechino Express 2020 insieme a sua madre Wendy. Nel corso dell’estate 2020 Soleil è stata avvistata con Andrea Iannone, ma ora sembrerebbe essere single.

Soleil Sorge su Instagram

Solei Sorge su Instagram è seguitissima: conta più di 1 milione di followers. Questo è il suo account ufficiale @soleil_stasi.