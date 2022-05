Soleil Sorge chi è, età, dove e quando è nata, fidanzato, vita privata, Instagram, L’Isola dei Famosi, Miss Italia, biografia e carriera. Soleil Sorge è tra i concorrenti del reality L’Isola dei Famosi. Il programma è in onda su Canale 5 dalle 21:20.

Dove e quando è nata, età, biografia di Soleil Sorge

Soleil Anastasia Sorge è nata il 5 luglio del 1994 a Los Angeles. Ha 27 anni. E’ alta 173 cm. Suo padre è italiano, la madre americana. E’ cresciuta in Abruzzo ma studia recitazione a New York. Tornata in Italia, lavora a Roma Tv e Roma Now, partecipando poi a Miss Italia. Lavora poi come modella e recita nel 2016 in un videoclip di Eman, Il Mio Vizio. Nello stesso anno inizia a partecipare a Uomini e donne.

Fidanzato, Instagram, vita privata di Soleil Sorge

A Uomini e Donne, Soleil ha partecipato come corteggiatrice di Luca Onestini, all’epoca sul trono. Luca ha scelto Soleil e la giovane coppia ha vissuto una breve ma intensa storia d’amore. La relazione è giunta al capolinea quando Luca ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip. Ha poi avuto una relazione con l’altro tronista, Marco Cartasegna. Nel 2019, all’Isola dei Famosi, conosce il fratello di Belen e Cecilia Rodriguez, Jeremias. I due si innamorano ma la storia naufraga ben presto. Soleil ha anche partecipato all’edizione di Pechino Express 2020 insieme a sua madre Wendy. Nel corso dell’estate 2020 Soleil è stata avvistata con Andrea Iannone, ma ora sembrerebbe essere single. Profilo Instagram: @soleil_stasi.

La carriera di Soleil Sorge

Soleil raggiunge una certa popolarità grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne. Nel 2019 è tra i concorrenti del reality L’Isola dei Famosi e l’anno successivo partecipa a Pechino Express. Nel 2021 è nel cast del Grande Fatello Vip e nel 2022 torna nuovamente all’Isola dei Famosi. Come influencer, Soleil sul suo profilo Instagram conta oltre 1 milione di follower.