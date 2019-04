ROMA – La storia d’amore tra Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez procede a gonfie vele anche dopo la fine dell’Isola dei Famosi. Il pubblico non era proprio convinto che questa relazione potesse durare dopo l’esperienza in Honduras, eppure i due appaiono molto uniti e innamorati. A provare questa complicità sono anche le immagini che li ritraggono a casa Rodriguez.

Nelle ultime storie di Instagram condivise da Jeremias, Soleil gioca con il piccolo Santiago, figlio di Belen e Stefano De Martino. L’ex naufrago riprende la fidanzata e il nipote mentre giocano insieme con i colori. Soleil ha trascorso una serata a casa di Belen.

Subito dopo l’uscita della Sorge dal reality, la coppia ha subito trascorso dei momenti insieme a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Ma non solo, Solei ha anche avuto l’opportunità di conoscere Belen. In una recente intervista per SuperGuidaTv, Soleil ha speso parole molto carine nei confronti della famiglia Rodriguez, che le ha fatto davvero una bellissima impressione. Ora che fa parte della vita di Jeremias, la Sorge trascorre molto tempo con Santiago.

Soleil appare come una zia affettuosa con il piccolo Santiago, mentre Belen non perde un minuto della trasmissione che vede conduttore il suo compagno. Santiago, dopo averle colorato tutto il viso, il bambino ha iniziato a farsi inseguire in casa dalla nuova zia. I due ex naufraghi appaiono sempre più complici e felici insieme. (fonte INSTAGRAM)