Su Mtv tornano i Soliti Idioti con una nuova stagione, la quarta. Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio andranno in onda da stasera 26 aprile a partire dalle 22. Mandelli e Biggio li vedremo in 14 nuovi episodi divisi in 7 puntate.

I Soliti Idioti, le anticipazioni della quarta stagione

E mentre il duo annuncia che sta per cominciare a girare il continuo del film che ha avuto molto successo al botteghino, nella quarta stagione ci saranno diverse novità. Tra queste uno sketch sui cinesi, uno su un condominio nazista e uno sui pirati della strada, insieme a personaggi ormai storici come Father&Son, Niccolò e Gigetto di “Mamma esco!”

I Soliti Idioti, gli sketch di Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio

Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio sono i due protagonisti principali della fortunata serie. Nella trasmissione vanno in onda una serie di loro sketch portati avanti da personaggi interpretati da loro stessi affiancati da varie comparse che quasi mai interagiscono direttamente con i personaggi principali.

Saliti sul palco del festival di Sanremo 2012 per sdoganare l’omosessualità, in quell’occasione vennero accusati di omofobia. Malgrado questo episodio, I Soliti Idioti in questi anni sono diventati un fenomeno di costume.