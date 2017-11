ROMA – Il concorrente in gara, Walter, dopo aver raggiunto un montepremi di 35mila euro, ha l’occasione di aggiudicarsi l’intera cifra, ma ecco il colpo di scena, uno degli uomini da riconoscere rivela per sbaglio la sua identità dicendo: “Sì, sono lo zio di ignoto numero uno”. E il concorrente, per colpa di questo errore, perde tutto.

Il tutto è successo durante l’ultima puntata de “I Soliti Ignoti”, il quiz condotto da Amadeus. Guarda il video: