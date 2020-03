ROMA – La psicosi da coronavirus è arrivata anche in Rai. Come scrive Repubblica.it, pare che in questi giorni la tv del servizio pubblico, si sia trovata a fronteggiare un problema organizzativo legato alla registrazione delle prossime puntate dei Soliti Ignoti, programma condotto da Amadeus, per via del forfait dato da tanti ospiti che sarebbero dovuti arrivare dalle regioni del Nord ma non solo.

A fare chiarezza, sempre secondo quanto riporta il quotidiano, è stato il direttore di Rai 1 Stefano Coletta, che ha parlato di problemi avuti da Amadeus nelle ultime puntate di Soliti Ignoti, ora risolti: “Abbiamo avuto quarantotto ore di difficoltà” ha dichiarato Coletta in merito ai problemi sorti per l’ansia da coronavirus. Il direttore ha poi rassicurato i telespettatori del seguitissimo quiz dell’access prime time di Rai 1 rivelando: “Problemi ce ne sono stati, ma ora è tutto a posto”.

Risolti i problemi, si potranno quindi continuare a registrare le prossime puntate dei “Soliti Ignoti-Il ritorno”, con gli ignoti provenienti da varie parti d’Italia e con il pubblico in studio (a differenza delle produzioni milanesi, che in questo periodo devono fare a meno degli spettatori). (fonte REPUBBLICA)