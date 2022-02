Sonia Bruganelli chi è, età, dove e quando è nata, Paolo Bonolis, figli, vita privata, dove vive, Grande Fratello Vip, Instagram, biografia e carriera. Sonia Bruganelli è opinionista del Grande Fratello Vip, in onda questa sera 14 febbraio su Canale 5 dalle 21:20.

Dove e quando è nata, età, biografia di Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli è nata a Roma il 20 febbraio del 1974. Ha 47 anni. Si laurea in scienze della comunicazione e lavora nel mondo della moda e dei fotoromanzi accompagnando la sua attività con quella di ragazza immagine per alcune discoteche. Nel 1997 conosce Paolo Bonolis.

Paolo Bonolis, figli, dove vive, Instagram, vita privata di Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si conoscono nel 1997. Nonostante i 13 anni di differenza i due legano fin da subito e si sposano nel 2002. Hanno tre figli: Silvia, Davide e Adele. Silvia, la primogenita, ha avuto dei problemi cardiaci alla nascita che l’hanno costretta a sottoporsi ad un’intervento chirurgico. Questo, però, le ha causato dei problemi motori. “La vedevo così piccola con tutti quei tubicini e avevo paura persino a toccarla, ad allattarla. E poi mi sentivo in colpa per questo. Temevamo che non potesse camminare o muoversi”, ha dichiarato la Bruganelli in un’intervista. Vive a Roma con la sua famiglia. Profilo Instagram: soniabrugi

La carriera di Sonia Bruganelli

La Bruganelli si afferma nel mondo della moda grazie alla creazione di alcune linee di abbigliamento: la più famosa è la Adele Virgi. Oltre a lavorare nella moda la Bruganelli è attiva anche nel mondo dello scouting con una sua agenzia fondata nel 2005, la SDL, una delle più utilizzate per i casting di diversi programmi tv, cinema e teatro. Nel 2021 è una delle opinioniste, insieme ad Adriana Volpe, della nuova edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini.