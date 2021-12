Sonia Bruganelli chi è: età, dove e quando è nata, Paolo Bonolis, figli, vita privata, Instagram, Grande Fratello Vip, Adriana Volpe. L’imprenditrice e moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, è tra gli ospiti della puntata di domenica 5 dicembre di Verissimo, il salotto di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin.

Dove e quando è nata, età, Instagram, biografia di Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli è nata a Roma il 20 febbraio del 1974. Ha 47 anni. Si laurea in scienze della comunicazione e lavora nel mondo della moda e dei fotoromanzi accompagnando la sua attività con quella di ragazza immagine per alcune discoteche. Nel 1997 conosce Paolo Bonolis. Profilo Instagram: soniabrugi dove conta 667mila followers.

Paolo Bonolis, figli, dove vive, vita privata di Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si conoscono nel 1997. Nonostante i 13 anni di differenza i due legano fin da subito e si sposano nel 2002. Hanno tre figli: Silvia, Davide e Adele. Silvia, la primogenita, ha avuto dei problemi cardiaci alla nascita che l’hanno costretta a sottoporsi ad un’intervento chirurgico. Questo, però, le ha causato dei problemi motori. “La vedevo così piccola con tutti quei tubicini e avevo paura persino a toccarla, ad allattarla. E poi mi sentivo in colpa per questo. Temevamo che non potesse camminare o muoversi”, ha dichiarato la Bruganelli in un’intervista. Vive a Roma con la sua famiglia.

Adele Virgi, SDL: la carriera di Sonia Bruganelli

Si afferma nel mondo della moda grazie alla creazione di alcune linee di abbigliamento: la più famosa è la Adele Virgi. Oltre a lavorare nella moda la Bruganelli è attiva anche nel mondo dello scouting con una sua agenzia fondata nel 2005, la SDL, una delle più utilizzate per i casting di diversi programmi tv, cinema e teatro.

Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli opinionista insieme ad Adriana Volpe (con cui ha litigato dietro le quinte)

Durante l’edizione in corso del grande Fratelli Vip, Sonia è una delle opinioniste insieme ad Adriana Volpe. Fra le due, raccontano i bene informati, non corre buon sangue Le due opinioniste del Grande Fratello Vip continuano infatti a punzecchiarsi e a ligitare. L’ennesimo scontro è avvenuto nel corso della diretta di lunedì durante una pausa pubblicitaria. La Volpe e la moglie di Paolo Bonolis hanno avuto un acceso battibecco dopo che la prima ha duramente criticato la concorrente Soleil Sorge.

La Volpe, a tal proposito ha raccontato: “Dietro le quinte abbiamo continuato a discutere. C’è stata la pubblicità ed e lei mi ha accusato di essere la paladina delle donne piagnucolone e del vittimismo e di usare questo politicamente corretto sempre a fin di bene facendo la buonista. Me ne ha dette di tutti i colori e io ho reagito, le ho detto ‘sei proprio una donna insensibile, ma come fai a difendere l’indifendibile, cioè Soleil adesso?’. Quella frase era per infierire, detta in maniera strategica per infierire, per me dietro c’era cattiveria”.