ROMA – Sonia Bruganelli, la mogli di Paolo Bonolis, in una intervista ha difeso il reality show del Grande Fratello. La Bruganelli che conosce i meccanismi televisivi, in una intervista a Gay.it spiega: "Dopo quindici edizioni, ci può stare che si cerchino persone sopra le righe, altrimenti dove sarebbe la novità?".

Secondo la Bruganelli, la conduttrice Barbara D’Urso è perfetta per il reality show della casa più spiata d’Italia:

“Al Grande Fratello la trovo perfetta. Lei non si limita a seguire la classica liturgia dei reality e con il suo carisma fa suoi i programmi che conduce. Tra una conduzione standard di un reality e quella di Barbara, scelgo la seconda”.

Parlando delle polemiche per gli episodi di bullismo nella casa, la moglie di Paolo Bonolis ha poi commentato: