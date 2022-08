Niente acquisti online per Sonia Bruganelli che su Twitter racconta la sua ultima disavventura con le sue carte di credito, ma non tutti sono pronti a mostrarle la solidarietà che cerca.

La moglie di Paolo Bonolis ha informato i fan di trovarsi all’estero e di aver provato ad comprare tre abiti dall’e-commerce di una nota azienda. Ma al momento di finalizzare l’acquisto, qualcosa è andato storto e le sue carte sono state bloccate.

Sonia Bruganelli, lo sfogo contro la banca sui social

Bruganelli, in vacanza alle Baleari, sarebbe incappata nei normali sistemi di sicurezza che generalmente si attivano, specie se si fanno acquisti dall’estero.

L’opinionista spiega tutti i passaggi effettuati: “Compro su Farfetch tre abiti, vado al pagamento e mi dicono che la carta è bloccata per motivi di sicurezza. Chiamo il numero che mi scrivono, parlo con una signora che mi chiede generalità e numero di carta per dirmi che è bloccata per tutelare compere online. Dico ok. “Ora che sapete che sono io, può sbloccarla?”. Mi risponde che mi passa al numero per lo sblocco. Dico ok. Mi risponde un altro al quale racconto la stessa cosa. Mi chiede quando ho usato l’ultima volta la carta, gli dico che non ricordo e lui fa voce stranita. Poi mi chiede data di nascita mia e io gliela do, poi mi chiede tutto il numero di carta ed io ok. Poi mi chiede data di scadenza e ultime tre cifre della carta e gli dico tutto”.

Poi però Bruganelli perde la pazienza: “Alla fine mi chiede il numero di conto corrente, a quel punto sclero! Gli dico che su due piedi non lo ricordo. Lui mi chiede: “Come mai?”. E sono costretta a vincere la mia proverbiale modestia e a dichiarare di averne 6, per cui non mi ricordo i numeri di tutti i conti correnti e lui imperterrito mi dice che se non gli dico il numero di conto non può sbloccare la carta. Io boh. I vestiti non li ho comprati”.

Sonia Bruganelli, la gaffe dei 6 conti correnti

In tanti non hanno mostrato comprensione per la conduttrice. A infastidire è stata probabilmente proprio quella “proverbiale modestia” con la quale Bruganelli ci ha tenuto a sottolineare il numero di carte di credito di cui dispone.

Inoltre il numero di conto corrente, così come le altre generalità richieste dagli operatori, fanno parte di una serie di controlli standard che servono proprio a garantire la sicurezza delle sue finanze.