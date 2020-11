Sonia Bruganelli svela che il figlio Davide vorrebbe entrare nella casa del Grande Fratello Vip

Ospite di “Casa Chi”, il talk show del settimanale Chi dedicato al Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli ha svelato che il figlio vorrebbe entrare nella casa più spiata d’Italia.

“Mio figlio Davide vorrebbe fare il Grande Fratello, ogni settimana si sottopone al tampone per poter seguire la diretta in studio. Proverò a fargli cambiare idea. Sicuramente la sua curiosità per un contesto come quello l’ha presa da me, è uno che ama stare in mezzo alla gente”.

La moglie di Bonolis difende Elisabetta Gregoraci

Tra i concorrenti che più hanno attirato l’attenzione di Bruganelli, moglie del conduttore Paolo Bonolis, c’è senza dubbio Elisabetta Gregoraci, a sua volta ex moglie del manager Flavio Briatore. “La difendo perché è tirata in causa continuamente per il matrimonio con Briatore. La capisco e penso che lei sia molto più di questo, ogni donna non è solo la moglie dell’uomo che ha sposato, è molto di più”.

Sonia ha infine provato ad immaginare cosa accadrebbe se fosse nella casa: “Mi eliminerebbero subito per antipatia”. Inoltre ha poi rivelato che il marito Paolo Bonolis dopo aver saputo che il reality è stato prolungato fino a febbraio ha commentato: “Io mi farei squalificare pur di uscire subito”. (fonte CASA CHI)