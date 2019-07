Sonia Bruganelli se la prende con un follower: “Ha definito mia figlia inquietante”. Poi lui si scusa

ROMA – Su Instagram Sonia Bruganelli se la prende con un follower che ha definito sua figlia “inquietante”.

A denunciare tutto è la stessa Sonia Bruganelli.

“Questo è il signor @vito_dipaola che dice che mia figlia silvia di 16 anni è INQUIETANTE – scrive Sonia Bruganelli pubblicando la foto del follower su Instagram – A me sembra che se esiste la parola INQUIETANTE è per poter descrivere LUI e questa foto”.

Passa poco tempo e arrivano le scuse: “Da tanto tempo – scrive il follower – seguo Sonia su Instagram con simpatica, apprezzando particolarmente il suo lato ironico. Il mio commento oggetto di attacchi fuori luogo non aveva alcuna intenzione di essere offensivo ma solo ed unicamente ironico, evidentemente però non ci sono riuscito. Ad ogni modo, chiedo scusa alla signora Sonia, pur ribadendo nuovamente che il mio voleva essere solo un commento dissacrante ma, viste le circostanze, che non conoscevo, potevo risparmiarmelo”.

L’utente, in effetti, forse non sapeva che la figlia della Bruganelli ha avuto un passato difficile. Lo raccontò la stessa moglie di Bonolis: “Appena nata venne sottoposta a un intervento al cuore. Il post operatorio fu problematico e la portò ad avere un po’ di ritardi nell’iter della crescita”.

“Apprezzo le tue scuse – scrive Sonia Bruganelli – @vito_dipaola quando ci si mette la faccia le cose sono un po’ diverse…”.

Fonte: Instagram.