Sonia Bruganelli e la frecciatina a Maurizio Costanzo su Instagram

ROMA – Sonia Bruganelli lancia una frecciatina al conduttore Maurizio Costanzo via Instagram. La moglie di Paolo Bonolis ha commentato con pungente ironia l'intervista che il marito ha rilasciato proprio al conduttore e che è andata in onda la sera del 28 maggio per Canale 5.

Costanzo ha affrontato sia la lunga carriera di Bonolis, dagli esordi negli anni Ottanta fino ai recenti successi di Avanti un altro e Music, e anche la vita privata, dalla prima moglie Diane Zoeller da cui ha avuto i figli Martina e Stefano, al suo matrimonio con Sonia Bruganelli, da cui ha avuto Davide, Adele e Silvia.

Proprio la Bruganelli non dimentica infatti che tempo fa Costanzo l’aveva criticata e così su Instagram, in attesa dell’intervista, si chiedeva: “Domani Paolo Bonolis da Maurizio Costanzo. Mi difenderà?”. Un post che fa evidente riferimento alle parole dello scorso gennaio di Costanzo, in cui la accusava di ostentare il lusso su Instagram, foto tra l’altro per cui la donna è stata criticata anche dai fan.