Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis separati in casa: l’indiscrezione

ROMA – Sonia Bruganelli ha confessato che lei e suo marito Paolo Bonolis dormono in stanze separate. E’ stata proprio l’imprenditrice, in una intervista a Novella 2000, a sottolineare che si tratta di una condizione indispensabile: “E’ una conditio sine qua non. Ma è importante anche ritagliarsi degli spazi di libertà”. Una scelta, o meglio, un segreto, adottato da diverse coppie vip, tra cui Mara Venier e Maria De Filippi.

“E’ fondamentale avere del tempo solo per stessi. Aprire nel proprio quotidiano dei varchi di autonomia e di libertà in cui il proprio partner non interviene. Io credo che sia un atto di civiltà dormire in camere separate”.

Come detto in precedenza, non sono gli unici tra i vip ad aver fatto questa scelta. Anche Mara Venier ha raccontato, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, che lei e suo marito dormono in stanze differenti. In questo caso però ci sarebbe un motivo ben preciso dietro la scelta. A quanto pare Nicola Carraro guarda tutta la notte la televisione ad alto volume perché è un po’ sordo ed ha l’abitudine di accendere l’aria condizionata. (fonte NOVELLA 2000)