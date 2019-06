Sonia Bruganelli e Taylor Mega, shopping sfrenato a Milano

ROMA – Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, e Taylor Mega, l’influencer fresca di partecipazione al “Grande Fratello”, hanno trascorso insieme un pomeriggio di sfrenato shopping boutique Chanel di Milano. Il tutto, naturalmente, è stato documentato su Instagram. E sicuramente anche questa volta le due donne più invidiate del panorama social italico riusciranno ad attirare hater, commenti e condivisioni.

Solo qualche settimana fa, d’altronde, Taylor Mega nella casa del Grande Fratello esibì un orologio da 300mila euro tondi tondi.

E alle critiche e alle invidie la influencer, intervistata da Barbara d’Urso, ha risposto così: “Ho un milione di follower e per un post mi pagano otto mila dollari: non è signorile dirlo, ma per me è un lavoro e io faccio post ogni giorno. Mi mantengono? Tutti i miei ex non mi hanno dato soldi né mi hanno pagato per fare determinate cose”.

Fonte: Instagram.