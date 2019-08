Sonia Bruganelli, video col cane sul monopattino. Le reazioni del popolo di Instagram

ROMA – Un cane a bordo di un monopattino: uno scherzo innocente, una bravata. Ma se a farla è un personaggio famoso e il video finisce sui social…ecco che scoppia la polemica. Protagonista è Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis e personaggio molto in vista su Instagram (basti vedere il numero di follower che la seguono).

E personaggio molto discusso perché mai banale sui social network: sono ormai celebri i post in cui ostenta un tenore di vita un po’ superiore alla media. E anche le sue risposte ai cosiddetti haters (quelli che commentano solo per criticare questo o quel personaggio, meglio se pubblico), quasi mai politicamente corrette.

In questo caso alcuni utenti hanno preso le difese del cane: “Poverino… Ha preso una barca di legnate per far ridere imbecilli!”. Un altro ancora scrive: “Anche se è buffo è evidente che è contro la loro natura e che per arrivare a tanto, dietro c’è un addestramento forzatissimo!”.

Ma in difesa di Sonia arrivano altre due vip, Lisa Fusco e Carolyn Smith. “Ma chi ha detto che il cane è stato maltrattato o torturato per fare queste cose?”, sbotta Carolyn, giudice di Ballando con le Stelle. “Sanno sempre tutto loro: e questo non è bello, questo è contro natura e prendono le botte e soffrono e piangono … Bellissimo”, afferma invece l’ex concorrente del Grande Fratello. (Fonte Instagram).