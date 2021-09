Sophie Codegoni chi è, età, altezza, dove e quando è nata, Matteo Ranieri, fidanzato, vita privata, Instagram, Uomini e Donne, Grande Fratello Vip, biografia e carriera. L’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni è tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, in onda da questa sera 13 settembre. Il reality condotto da Alfonso Signorini è in onda su Canale 5 in prima serata il lunedì e il venerdì.

Dove e quando è nata, età, altezza, Instagram, biografia di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni è nata a Riccione il 7 dicembre del 2000. Ha 20 anni. E’ alta 171 cm. Lavora come modella dividendosi tra Varese e Milano. Diviene nota al pubblico per la sua partecipazione a Uomini e Donne nel 2020, scelta come nuova tronista. Profilo Instagram: sophie.codegoni.

Matteo Ranieri, Nicolò, Zaniolo, Fabrizio Corona: vita privata di Sophie Codegoni

Durante la sua partecipazione a Uomini e Donne come tronista, la Codegoni sceglie Matteo Ranieri. La loro storia, però, dura solo un mese. Il suo nome poi viene accostato a quello del calciatore Nicolò Zaniolo. Questo flirt è stato smentito, così come quello con Fabrizio Corona. I due, infatti, hanno parlato solo di amicizia. Attualmente sembra essere single.

Uomini e Donne, Grande Fratello Vip: la carriera di Sophie Codegoni

Nel 2020 ha partecipato a Uomini e Donne. Ha dichiarato di essere una delle modelle che lavora nello showroom milanese di Chiara Ferragni. Nel 2021 è una delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, ed è stata lei stessa ad annunciare la sua partecipazione.