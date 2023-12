Tifosi in ansia. Lunedì a Nyon (Svizzera) si faranno i sorteggi per gli ottavi di Champions, i sorteggi per i playoff di Europa League e Conference League. Alle urne svizzere sono interessate ben 52 squadre. L’Italia è l’unico Paese ad aver in corsa per un trofeo tutte le sue 7 squadre di partenza. E cioè : Napoli, Inter, Lazio, Roma, Milan, Atalanta, Fiorentina.

Altre Nazioni ben più blasonate stanno dietro a partire dalla Germania (6 su 7) e l’Inghilterra che ha perso per strada nei giorni di qualificazione due corazzate di grosso calibro: Manchester United e Newcastle. Ma c’è dell’altro: con 7 squadre su 7 nelle Coppe europee, l’Italia è in vetta al ranking Uefa con 14.000 punti, davanti a Germania (13.642) e Inghilterra (13.625).

Il nuovo format (niente più gironi, ma una unica grande classifica) premierebbe l’Italia con 5 squadre in Champions. Ma vediamo la composizione delle urne.

Champions League

Il regolamento è chiaro. In sintesi: 1) le teste di serie sfidano le seconde qualificate; 2) Nessun club può affrontare una squadra già affrontata nella fase a Gironi o proveniente dalla stessa Nazione. Quindi ad esempio il Napoli non troverà il Real Madrid, l’Inter la Real Sociedad, la Lazio non si confronterà con l’Atletico.

Teste di serie: Bayern Monaco, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, Atletico Madrid, Borussia Dormund, Manchester City, Barcellona. Le nove seconde: Copenaghen, PSV Eindohven, Napoli, Inter, Lazio, i francesi del PSG, i tedeschi del Lipsia e i portoghesi del Porto.

Europa League

Lunedì occhi puntati sull’urna degli spareggi. Anche in questo caso il regolamento è chiaro: 1) le teste di serie sfidano le ripescate dalla Champions; 2) nessun club può affrontare una squadra proveniente dalla stessa Nazione. Già qualificate agli ottavi: West Ham, Brighton, Rangers, Atalanta, Liverpool, Villareal, Slava Praga, Leverkusen. Teste di serie (seconde nei gironi di Europa League ) sono otto: Friburgo, Marsiglia, Sparta Praga, Sporting Lisbona, Tolosa, Rennes, Roma e Qarabag.

Le non teste di serie (terze nei gironi di Champions League) sono otto: Galatasaray, Lens, Braga, Benfica, Feynoord, Milan, Young Boys, Shakahtar Donetsk.

Conference League

Anche in questi sorteggi il regolamento parla chiaro: 1) le teste di serie sfidano le ripescate dall’Europa League; 2) nessun club può affrontare una squadra proveniente dalla stessa Nazione. Già qualificate agli ottavi: Lilla, Bruges, Aston Villa, Fiorentina, Park, Fenerbahce, Maccabi, Tel Aviv, Viktoria Plzen. Ecco le teste di serie ( seconde nei gironi di Conference League): Slovan Bratislava, Gent, Dinamo Zagabria, Bodo Glimt, Legia Varsavia, Ferencvaros, Eintracht, Ludogorets.

Le non teste di serie (terze nei gironi di Europa League): Olympiacos, Ajax, Betis Siviglia, Sturm Graz, i belgi della Union SG, gli israeliani del Maccabi Haifa, gli svizzeri del Servette, i norvegesi del Molde.

Dove vedere in tv i sorteggi

I sorteggi andranno in scena a partire dalle ore 12 di lunedì 18 dicembre. Due i canali in diretta: Sky Sport 24 e Canale 20 di Mediaset ( in chiaro). In streaming: Now e SkyGo.