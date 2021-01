Sossio Aruta e Ursula Bennardo, dai litigi al desiderio di allargare la famiglia. Lui sbotta sui social

Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono stati ospiti oggi 7 gennaio a Uomini e Donne. Dopo un filmato sulla loro storia d’amore e sulla figlia da poco nata, Ursula ha fatto notare che ci sono ancora molti litigi. Il problema sarebbe il carattere di Sossio Aruta. Entrambi hanno ammesso che effettivamente litigano spesso.

“Lui è molto permaloso, non gli si può dire nulla. Mi sono messa in discussione, ho provato con la dolcezza. È peggiorato da quando l’ho conosciuto” ha rivelato Ursula. Inoltre, sempre secondo Ursula, Sossio si mostrerebbe in pubblico come una persona solare e simpatica, ma nel privato sarebbe l’opposto.

Poco dopo però la Bennardo ha fatto una sorpresa al suo compagno. Una lunga dedica d’amore per la quale Sossio non è riuscito a trattenere le lacrime. La donna ha poi regalato ad Aruta una collana in occasione dei suoi 50 anni.

I due hanno svelato che vorrebbero allargare la famiglia. Sossio vorrebbe dare un altro fratello alla piccola Bianca. Ma Ursula ha ribadito di non essere d’accordo: “Quattro figli non sono semplici. Io mi reputo veramente esaurita. Sono cambiata, devo riprendermi”.

Incomprensioni e lacrime per Sossio e Ursula, lui sbotta sui social

Su Instagram i telespettatori hanno commentato l’ospitata con parole negative. E così è arrivata la replica di Sossio Aruta, che si è lasciato andare ad uno sfogo: “Ma fatevi una vita invece di criticare gli altri. Bravi, guardate altrove che è meglio. Ma che gente di m..da che esiste in questo mondo, volgari, maleducati, invidiosi e rosiconi”. (fonte UOMINI E DONNE)