ROMA – Sossio Aruta e Ursula Bernardo hanno annunciato di essere in attesa di un bebè e ora una foto su Instagram fa pensare che potrebbe essere un maschietto. I protagonisti del trono Over di Uomini e Donne e di Temptation Island sono tornati insieme dopo un periodo separati, e dopo la proposta di matrimonio è arrivata anche la gravidanza.

Aruta, calciatore che a 48 anni continua a giocare tra i dilettanti, è così in attesa del quarto figlio dopo i tre avuti dalla ex moglie Rossella: Daniel Ciro, Davide e Diego. Il calciatore aveva dichiarato di volere una femminuccia, dopo tre maschietti, ma ora ha postato su Instagram una foto con dedica al nascituro in arrivo dove mostra il ciuccio blu di Diego e scrive: “Amore di papà e mamma, il ciuccio è pronto, questo è quello del tuo fratellino Diego che ho custodito con tanto amore da sette anni”.

Una foto che dal colore ha fatto pensare ai fan che, anche questa volta, per la coppia sia in arrivo un maschio. C’è chi però pensa che la foto possa aver svelato il sesso del bebè per errore, oppure che possa trattarsi di un depistaggio per tenere i fan ancora più sulle spine.