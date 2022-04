Chi è Speranza Scappucci: dove e quando è nata, famiglia, carriera e vita privata della pianista e direttrice d’orchestra italiana. Prima donna a dirigere un’opera al Teatro alla Scala di Milano, Scappucci è ospite nella puntata di mercoledì 6 aprile 2022 a Oggi è un altro giorno, il talk pomeridiano di RaiUno condotto da Serena Bortone.

Dove e quando è nata, famiglia: la biografia di Speranza Scappucci

Speranza Scappucci nasce a Roma il 9 aprile 1973, sotto il segno zodiacale dell’Ariete. Ha 48 anni e un diploma in pianoforte e direzione d’orchestra conseguito presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma. Ha studiato anche alla prestigiosa Juilliard School di New York.

Dal 2017 ricopre la carica di Direttore Ospite Principale presso la Royal Opéra de Wallonie a Liegi, oltre a lavorare spesso con i principali teatri d’opera nel mondo. Non è raro vederla viaggiare per lavoro tra Vienna, Roma, Barcellona, ​​Zurigo, Los Angeles e New York.

Nella stagione 2019/20 ha diretto Madama Butterfly, La Cenerentola e La Sonnambula all’Opera Royale de Wallone Liege. Ha debuttato nei teatri di tutto il mondo a partire con Il Barbiere di Siviglia alla Canadian Opera Company di Toronto fino al Tokyo Spring Festival e all’Opera National de Paris. Inoltre ha diretto Le nozze di Figaro e Madama Butterfly alla Wiener Staatsoper.

Poi il colpo di fortuna: il debutto ufficiale di Speranza Scapucci al Piermarini sarebbe dovuto essere a maggio ma l’occasione è arrivata anzitempo a gennaio per via dell’assenza improvvisa di Evelino Pidò che avrebbe dovuto dirigere l’opera ma è risultato positivo al Covid.

Scapucci è stata la prima direttrice italiana e la terza donna in generale a essere salita sul podio milanese. Prima di lei, infatti, toccò a Claire Gibault, che diresse “La station thermale” di Fabio Vacchi nel 1995, mentre nell’aprile 2011 la finlandese Susanna Mälkkiè diresse il debutto di Quartett di Luca Francesconi.

Marito, figli: la vita privata di Speranza Scappucci

Della sua vita privata e della famiglia si hanno poche informazioni. Non è noto se Speranza Scappucci sia sposata o abbia figli, sappiamo però che ha una sorella con tre figlie gemelle di 12 anni. I loro genitori hanno sempre amato la musica. Ascoltavano l’opera alla radio e quando potevano portavano i figli ai concerti.