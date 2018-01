ROMA – Fabio Fazio, dopo Carlo Verdone e i Maneskin, avrà come ospiti a Che Tempo che Fa, nella puntata di domenica 14 gennaio, dei nomi davvero d’eccezione: Steven Spielberg, Tom Hanks e Meryl Streep.

Attesissimo il loro arrivo in Italia per “The Post“, nelle sale dal 1 febbraio. Tom Hanks e Maryl Streep sono protagonisti del film diretto da Spielberg, e saranno tutti intervistati in esclusiva da Fazio.

Seguirà, come sempre, il Tavolo, con altri ospiti e il cast ormai affermatissimo composto da Fabio Volo, Orietta Berti, Nino Frassica e Gigi Marzullo, oltre Luciana Littizzetto.