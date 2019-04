Sposa lascia il marito sull’altare: la ex di lui irrompe in abito nuziale VIDEO

ROMA – Durante un matrimonio all’improvviso è spuntata la ex del futuro sposo con indosso l’abito nuziale. La donna si è inginocchiata di fronte all’uomo supplicandolo di tornare con lei. Il tutto davanti alla sposa che, imbarazzata, ha poi abbandonato il marito.

Il video, che ricorda scene di film più famosi, è presto diventato virale sul web. Secondo i media locali, pare che lo sposo sia stato colto di sorpresa quando la sua ex si è presentata al matrimonio, senza invito e con l’abito bianco.

Una storia simile è accaduto qualche settimana fa e ha visto protagonista Casey, una futura sposa. Mentre festeggiava con le amiche il suo addio al nubilato, infatti, sul suo telefonino sono arrivati una serie di messaggi da un numero sconosciuto, che riportavano la chat tra il suo fidanzato e un’altra donna: “Il tuo corpo è incredibile. E tu sai come usarlo…”, scriveva il futuro sposo all’amante. Casey, devastata, è scoppiata in lacrime. Poi ha deciso di mettere fine in modo spettacolare alla loro relazione leggendo i testi durante la loro cerimonia nuziale. (fonte YOUTUBE)