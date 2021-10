Squid Game, Netflix sbanca con la serie coreana. E’ il fenomeno televisivo del momento, dalla Corea del Sud al mondo intero: “Squid Game” si sta imponendo come la serie Netflix più vista di sempre (è uscita il 17 settembre scorso).

“Sarà senz’altro la nostra serie non in inglese di maggior successo” ha dichiarato Ted Sarandos, co-amministratore delegato di Netflix. Di più: “Ci sono buone possibilità che diventi la nostra più grande serie di sempre”, ha aggiunto.

Ma cos’è questa fiction, perché è così seguita, quale il suo segreto? Cominciamo con il gergo specialistico più ostico: trattasi di horror-drama distopico. Cioè ambientato in un futuro prossimo e terribile. I protagonisti sono impegnati in un classico gioco di sopravvivenza declinato nella versione reality ma spietata.

La storia racconta le vicende di un gruppo di disperati, comunque senza un soldo, 456 persone per l’esattezza, che accettano di partecipare a una competizione in cui i concorrenti si affrontano in diverse prove tutte ispirate ai classici giochi dell’infanzia (alcuni internazionali e non solo coreani come “un due tre stella”). Il montepremi finale è di 38 milioni di dollari.

Peccato che chi perde viene eliminato sul serio, muore: i selezionatissimi spettatori e ricchi committenti si divertono così. Per questo la serie – 9 puntate scritte e dirette da Hwang Dong-hyuk – contiene anche una esplicita denuncia delle profonde diseguaglianze di una società capitalista sempre più spietata ed esclusiva.

La serie ha avuto talmente successo da mandare in tilt la SK, la società telefonica coreana che pretende ora da Netflix di partecipare all’implementazione tecnologica dello streaming.