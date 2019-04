ROMA – Momenti da brivido anche per Alba Parietti durante gli attentati di Pasqua in Sri Lanka. E’ la stessa showgirl a raccontarlo su Instagram pubblicando una foto di Seba, la mamma di Monica, sua carissima amica nonché madrina di suo figlio. Seba e sua figlia vivono in Sri Lanka e proprio nel momento in cui i giornali di tutto il mondo annunciavano il terrore in diretta, Alba provava a mettersi in contatto con loro, per cercare di avere notizie.

Così mentre scriveva un messaggio all’amica, al tg annunciano: “Ascoltiamo ora la testimonianza di una italiana che vive lì”. Come per magia in video appare Monica che sta bene e racconta quegli attimi di terrore. “Mi è venuta la pelle d’oca”, confessa Alba Parietti.

“Queste cose mi capitano spesso: sono pazzesche manifestazioni della forza del pensiero” scrive ancora e si domanda: “Potere della Metafisica o dell’anima, chissà?!”. (Fonte: Instagram Alba Parietti)