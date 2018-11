Stasera in Tv, le anticipazioni di giovedì 1 novembre

ROMA – Cosa fanno stasera in Tv? Ecco le anticipazioni di giovedì 1 novembre. Su Rai Uno, dopo “I Soliti Ignoti”, andrà in onda la serie Tv “L’Allieva” con due episodi.

Queste le anticipazioni del primo episodio: “Durante le indagini per il tentato omicidio di una regista teatrale, Alice intuisce il motivo

della ruggine tra Conforti ed Einardi: tra i due c’è una guerra che rischia di coinvolgerla….”. Nel secondo episodio invece “Claudio ha una proposta per Alice: accetterà di ufficializzare la loro relazione e di aprirsi al progetto di una famiglia con lei, a patto che Alice lasci l’Istituto…”.

A seguire “Porta a Porta”. Su Rai Due, alle 21,20, andrà in onda una nuova puntata di “Pechino Express”. Su Rai Tre, dopo “Un posto al sole”, ci sarà il film “Io, Daniel Blake”. Su Rete Quattro serata dedicata all’informazione con “Stasera Italia” alle 20,30 e “W l’Italia” alle 21,25.

Su Canale 5, dopo “Striscia la Notizia”, il film “Perfetti sconosciuti”.

“Perfetti sconosciuti” è un film di Paolo Genovese con un cast d’eccellenza: Giuseppe Battiston, Anna Foglietta, Edoardo Leo, Marco Giallini, Valerio Mastandrea, Alba Rohrwacher e Kasia Smutniak.

Tutto ruota intorno alla scelta di condividere, durante una cena tra amici, i propri segreti sul cellulare.

Su Italia 1 invece, alle 21,30 il film “Harry Potter e il prigioniero di Akzaban”. A seguire, a mezzanotte e venti, “Mai dire Grande Fratello Vip”. Su La7, dopo il classico appuntamento con “Otto e mezzo”, una nuova puntata di “Piazzapulita”. “Ultimatum alla Terra” è invece il film che andrà in onda su Canale 8 alle 21,30. A tarda notte, a 00,50, il film “Resident Evil: Retribution 3D”.

Serata in cucina e dintorni invece sul Nove con prima un doppio appuntamento con “Spie al ristorante”, poi “Cucine da Incubo” e poi “Camionisti in trattoria” con Chef Rubio alle 21,30. Anche su DMAX serata con “Camionisti in trattoria” con cinque puntate consecutive dalle 19,30 alle 23,25. Mediaset Extra invece dedica la serata al “Grande Fratello Vip”.

Maratona “Man VS Food” su Food Network (dalle 19,20 alle 20,35). Poi doppio appuntamento con “La mia cucina delle emozioni”. Su Sky Uno invece andrà in onda X-Factor.