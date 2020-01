Stasera Italia, Alba Parietti: “Senza istruzione il popolo non può votare in modo legittimo”

ROMA – Ospite di Stasera Italia, Alba Parietti se la prende… con il suffragio universale:

“Finché una popolazione non ha un’adeguata istruzione non può essere in grado di votare in modo legittimo”. Barbara Palombelli cerca di calmarla (“Adesso mettere in discussione il suffragio universale”) ma la Parietti non cambia idea.

Secondo l’ex showgirl “la politica negli ultimi anni è stata fatta solo di sondaggi, abbiamo preso esempio dalle elezioni americane di 2000 anni fa dove si decideva ‘pena di morte, non pena di morte’ a secondo di quello che votava la gente”. E ancora in diretta tv: “Questo è il Paese che ha, come dire, dato la pena di morte o stabilisce l’immigrazione e decide tutto questo sulla base di voti. Cioè io non dico quello che penso o quello che ho nell’animo, ma vado dove va l’elettorato o dove penso che il popolo vada”.

L’intervento della Parietti, come ovvio, ha scatenato il dibattito sui social.

“Dite alla Parietti – scrive un utente su Twitter – che quando il popolo ha guadagnato il diritto di voto aveva percentuali di analfabetismo di oltre il 20%. Eppure il più ignorante dell’epoca avrebbe detto meno c…“.

Fonte: Twitter.