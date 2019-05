ROMA – “Stiamo insieme da qualche mese e siamo ancora nella fase di luna di miele”. Così il vicepremier Luigi Di Maio ha risposto ad una domanda di Barbara Palombelli sul rapporto con la fidanzata Virginia Saba. Parlando a Stasera Italia, Di Maio ha detto di essere “molto innamorato: non conviviamo ma quando possiamo stiamo insieme a casa, ci vediamo sempre, dormiamo insieme perché almeno la notte è un momento in cui possiamo stare insieme”. “Sono molto contento di questo – ha concluso – perché mi dà forza”. (fonte AGI)

Chi è Virginia Saba

Secondo le indiscrezioni diffuse dal settimanale Chi, la relazione sarebbe iniziata da quattro mesi. Classe 1982, Virginia è nata a Cagliari ed è una giornalista professionista, che si divide fra la carta stampata e la tv. Oggi è l’assistente parlamentare di Emanuela Corda, deputata sarda del Movimento Cinque Stelle. Si è laureata in Lettere Moderne con 110 e lode ed è iscritta alla Pontificia Facoltà Teologica dove sta perfezionando i suoi studi. E’ anche un’appassionata di sport e vita all’aria aperta. Nel suo passato infatti c’è una brillante carriera sportiva. Per ben 17 anni ha giocato come professionista nella Virtus Cagliari, militando nella serie A2 della pallacanestro. In seguito si è appassionata alla letteratura e al giornalismo, fra le sue collaborazioni c’è quella con Videolina, Sardegna Quotidiano ed Epolis. Inoltre ha realizzato l’autobiografia di Marco Belinelli, cestista Nba. (fonte Di-Lei)