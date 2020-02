Stasera Italia, Fiorello imita Barbara Palombelli: “Ma sembro di più Nanni Moretti”

ROMA – A Stasera Italia Fiorello, in collegamento da Sanremo, imita Barbara Palombelli e poi scherza: “Sembro più Nanni Moretti”.

“Barbara parla sempre di politica – lo ferma l’inviato – cosa pensa delle Sardine?”.

“Le Sardine non si sono mai scisse nel mondo – scherza Fiorello – eppure in Italia le Sardine si sono scisse. Sentivano freddo forse. Devo parlare di politica? No guarda, la politica mi annoia. Salvini? Non sarà al governo ma… c’è”.

Fonte: Stasera Italia.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.

Sanremo 2020, 9,7 milioni di telespettatori per la seconda serata. Miglior risultato dal 1995

Nove milioni e 962mila: questo il totale, pari al 53.3%, dei telespettatori che hanno seguito in media ieri sera su Rai1 la seconda serata del Festival di Sanremo di Amadeus. Un anno fa, la seconda serata del festival aveva raccolto una media di 9 milioni 144mila spettatori e del 47.3%.

Il 53.3% messo a segno dalla seconda serata del festival rappresenta la miglior media in termini di share dal 1995, quando il festival di Pippo Baudo raggiunse il 65.42%.

Sanremo, la classifica

Al termine delle esibizioni di tutti e 24 gli artisti, 12 martedì e 12 mercoledì, questa è la prima classifica generale dei Big in gara al festival di Sanremo, secondo la votazione della giuria demoscopica. Al primo posto Francesco Gabbani, poi a seguire: Le Vibrazioni, Piero Pelù, Pinguini Tattici Nucleari, Elodie, Diodato, Irene Grandi, Tosca, Michele Zarrillo, Levante, Marco Masini, Alberto Urso, Giordana Angi, Raphael Gualazzi, Anastasio, Paolo Jannacci, Achille Lauro, Enrico Nigiotti, Rita Pavone, Riki, Elettra Lamborghini, Rancore, Bugo e Morgan, Junior Cally.

La classifica della seconda serata era, in base al voto della giuria demoscopica, composta da 300 persone: Francesco Gabbani, Piero Pelù, Pinguini Tattici Nucleari, Tosca, Michele Zarrillo, Levante, Giordana Angi, Paolo Jannacci, Enrico Nigiotti, Elettra Lamborghini, Rancore, Junior Cally.

Fonte: Ansa.