MILANO – “Mughini è un personaggio pittoresco che suscita anche tenerezza. Ieri sera si è comportato come il prete contro l’indemoniata nel film “L’esorcista”: ha tirato fuori, lui juventino, l’anima interista che c’è in me”: con queste parole affidate a Facebook Vittorio Sgarbi è tornato sulla lite in diretta tv con Giampiero Mughini durante Stasera Italia, su Rete Quattro

Mughini stava parlando dell’indagine aperta dalla Procura di Milano riguardo al cosiddetto caso Moscopoli, sui presunti fondi russi alla Lega e sull’assenza del vicepremier Matteo Salvini in Parlamento, quando il critico d’arte lo ha interrotto: “Non è una indagine, è un crimine”. “Crimine, questo termine appartiene a te”, la replica del giornalista. Ma Sgarbi non si è dato per vinto e si è messo ad attaccare la “magistratura corrotta”. “È imbarazzante averlo accanto”, è alla fine sbottato Mughini.

Per riportare la calma è stato mandato in onda un servizio ma al rientro in studio Mughini non c’era più. E all’indomani della lite Sgarbi ha deciso di riaprire il caso con questo post su Facebook. Ma, anziché sulla politica, buttandola sul calcio. (Fonte: Facebook)