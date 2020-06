ROMA – Scontro in diretta tra lo chef Gianfranco Vissani e il deputato di Italia Viva Gennaro Migliore.

“Parlano di numeri ma non ci capiscono niente – spiega lo chef in collegamento con Stasera Italia –.

Dove sono questi soldi che arrivano continuamente in Italia?

Per prendere 10mila euro passano per l’ufficio delle entrate, che ti dice: “Mi devi dare dei soldi”. Hai capito come funziona o fate i giochetti?”.

A questo punto il deputato di Italia Viva cerca di spiegare le misure del Governo ma viene di nuovo fermato dallo chef:

“Il Governo – sbotta Vissani – sta guardando e sta facendo morire l’Italia, ‘sti teatrini bisogna finirli.

Ma quali 100 miliardi, 400 miliardi… bisogna andare sul serio. A settembre, ottobre, ci ritroviamo tutti a Roma, la gente sta morendo non ci sono scuse”.

A poco sono valse le parole della conduttrice Veronica Gentili, che, visto l’aria, ha sollecitato gli ospiti presenti in collegamento ad abbassare i toni:

“Cerchiamo – le parole della conduttrice – di rimanere tutti quanti calmi nei toni e nei contenuti”.

Anche Daniele Capezzone, anche lui ospite di Stasera Italia, ha puntato, come ovvio, il dito contro il deputato Migliore: “Incassi 13mila euro il 27 del mese e fai il fenomeno”. (Fonte: Rete Quattro).