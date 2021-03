Stasera Tutto è Possibile, anticipazioni e ospiti della puntata di martedì 16 marzo in onda su Rai 2

Anticipazioni e ospiti a Stasera Tutto è Possibile, in onda questa sera, martedì 16 marzo, su Rai 2 dalle ore 21.20. Il programma condotto da Stefano De Martino è disponibile anche in streaming su RaiPlay.

Nella nuova puntata giocheranno anche i volti del cast fisso del programma, pronti a strapparci qualche risata. Rivedremo infatti Vincenzo De Lucia, Biagio Izzo e Francesco Paolantoni.

Ospiti e giochi della puntata di Stasera Tutto è Possibile del 16 marzo

I Grandi Miti è il tema della puntata di Stasera Tutto è Possibile di martedì 16 marzo. Accanto a Stefano De Martino le presenze fisse di Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Vincenzo De Lucia, che proporrà l’imitazione di Maria De Filippi, i Gemelli di Guidonia e, come ogni settimana, anche la mascotte del programma, il Panda, “animato” dal ballerino Egon Polzone. In puntata a giocare ci saranno anche Maurizio Casagrande, Gianluca “Scintilla” Fubelli, Valeria Graci, Mariano Bruno, Carolina Rey e Madalina Ghenea.

Gli ospiti si metteranno in gioco, cimentandosi in diverse prove, a partire dalla celebre Stanza Inclinata, vera e propria icona del programma con il suo pavimento obliquo. Tra gli altri giochi della puntata C’era Una volt una sfida elettrica e poi tra i giochi del programma Speed quiz, Stammi dietro dance, Step Challenge, Segui il labiale, Serenata STEP, Cookie Face, Cover Step, Elastic Speed, Et voilà, Mimo senza fili e altri ancora.