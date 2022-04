Stash chi è, età, dove e quando è nato, vero nome, fidanzata, figlia, vita privata, dove vive, Instagram, The Kolors, biografia e carriera

Stash chi è, età, dove e quando è nato, vero nome, fidanzata, figlia, vita privata, dove vive, Instagram, The Kolors, biografia e carriera. Il cantante Stash, frontman dei The Kolors, è ospite oggi 16 aprile del programma Verissimo. Il programma condotto da Silvia Toffanin è in onda su Canale 5 dalle 16:30.

Dove e quando è nato, età, vero nome, biografia di Stash

Stash, all’anagrafe Antonio Fiordispino, è nato a Caserta il 7 luglio del 1989. Ha 32 anni. Si trasferisce a Milano per studiare pittura all’Accademia di Brera, poi Nuove Tecnologie. Il cantante si trasferisce a Londra per poi fondare, nel 2010, il gruppo The Kolors con il cugino Alex Fiordispino.

Fidanzata, figlia, dove vive, Instagram, vita privata di Stash

Il cantante ha avuto una relazione con la giornalista di moda Carmen Fiorentino, terminata nel 2017. Si sono poi rincorsi numerosi rumors riguardo alcuni flirt che gli sono stati attribuiti, come quello con Ginevra Lambruschi o con Anna Tatangelo, quest’ultimo smentito subito dal cantante. Si lega sentimentalmente a Giulia Belmonte, Miss Abruzzo che ha partecipato al concorso di Miss Italia nel 2013. La coppia ha una figlia, Grace, nata nel 2020. Il cantante vive con la sua famiglia a Milano. Profilo Instagram: thekolors_stash.

La carriera di Stash

Il gruppo da lui fondato, i The Kolors, diventano resident band del locale milanese Le Scimmie. Il primo album del gruppo, I Want, esce nel 2014. L’anno successivo partecipano ad Amici vincendo. Nel 2018 il gruppo prende parte al Festival di Sanremo con il brano Frida (mai, mai, mai). Stash è stato insegnante di canto ad Amici affiancando Rudy Zerbi e Anna Pettinelli.

