ROMA – Se nel 2017 abbiamo apprezzato la scimmia di Francesco Gabbani, il vincitore del Festival di Sanremo della passata edizione, stavolta a portare un personaggio assolutamente interessante sul palco dell’Ariston sono stati Lo Stato Sociale. Per la loro Una vita in vacanza in gara al festival ad accompagnare la loro esibizione c’è una ballerina anziana di danza acrobatica: lei è Paddy Jones, inglese, e ha 83 anni.

Il vero nome di Paddy Jones è Sarah Patricia Jones: una ballerina di salsa, conosciuta per aver vinto il talent spagnolo Tú sí que vales con il suo partner Nico, nel 2009. Nel 2014, Paddy e Nico hanno partecipato a Britain’s Got Talent. Attualmente è detentrice del Guinness dei Primati come ballerina più anziana di salsa acrobatica.