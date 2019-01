ROMA – La sorella di Stefania Crotti, la mamma di Brescia uccisa dall’ex amante del marito, Chiara Alessandri, è stata intervistata da Barbara D’Urso a “Pomeriggio 5”.

“Mia sorella – racconta – è finita in una rete architettata per farla cadere. Non si era mai confrontata prima con la signora Alessandri”.

“Il marito (Stefano Del Bello, ndr) aveva deciso di porre termine alla storia con Chiara. Ora – continua – era felice con mia sorella, avevano la voglia di ripartire. Era due tre mesi che non sentivo più parlare di Chiara. Avevo sentito mia sorella poco prima della scomparsa. Lascia un vuoto incolmabile. La bambina chiede della mamma”.

“Mia figlia e Stefano avevano fatto pace, erano felici” conferma la mamma di Stefania Crotti.

L’inviata di Barbara D’Urso ha poi lanciato un’indiscrezione: “Secondo alcune fonti, la storia tra Stefano e Chiara non era durata un mese, ma sei mesi, da marzo ad agosto, quando lui ha deciso di terminarla”.