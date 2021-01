Stefania Orlando chi è: marito, figli, età, vita privata, carriera, la concorrente del Grande Fratello Vip. Stefania Orlando è una delle poche concorrenti rimaste in gioco per il trionfo finale.

Il Grande Fratello Vip va in onda ogni lunedì sera, poco dopo le ore 21, su Canale 5. Il reality show di Mediaset è condotto dal giornalista Alfonso Signorini. Siamo alle battute finali visto che gran parte dei concorrenti sono già stati eliminati.

Stefania Orlando ha 54 anni ed è nata a Roma il 23 dicembre 1966. Nel 1997, dopo alcuni anni di fidanzamento, sposa l’attore Andrea Roncato, da cui divorzierà dopo appena due anni.

Dopo una relazione con l’attore Paolo Macedonio, conosciuto sul set de I fatti vostri, dal 2008 è legata al musicista Simone Gianlorenzi con cui si è sposata il 1º luglio 2019. La Orlando non ha figli.

Stefania Orlando chi è: carriera della concorrente del Grande Fratello Vip

La Orlando è una conduttrice televisiva e cantautrice italiana. Dopo avere debuttato nel 1993 come valletta per il quiz Mediaset Sì o no?, trova il successo su Rai 2 conducendo dal 1997 al 2003 il programma mattutino I fatti vostri e dal 1998 al 2005 Il lotto alle otto. Partecipa al Grande Fratello Vip edizione 2020/2021.

Stefania Orlando ha partecipato ai seguenti format televisivi: Sì o no? (Canale 5, 1993-1994) Valletta Scommettiamo che…? (Rai 1, 1994-1995) Valletta TG Rosa (Odeon TV, 1995-1997) Il Boom (Canale 5, 1996) Retromarsh!!! (Telemontecarlo, 1996) Valletta I fatti vostri (Rai 2, 1997-2000, 2001-2003).

Co-conduttrice Telethon (Rai 1, 1997-2000) Il lotto alle otto (Rai 2, 1998-2005, 2010) Torno sabato (Rai 1, 2002) Inviata Girofestival (Rai 3, 2002-2003) Uno di noi (Rai 1, 2003) Inviata Piazza grande (Rai 2, 2003-2004) Stelle con la coda (Rai 2, 2004) Cantagiro (Rai 2, 2005) Festival Show (Canale Italia, 2008-2009).

Unomattina in famiglia (Rai 1, 2011-2020) Opinionista I fatti vostri – Dog Factor (Rai 2, 2015-2017) Giurata Cantando ballando (Canale Italia, 2015-2016, 2018-2019) Buon pomeriggio Estate (Telenorba, TG Norba 24, 2017) Buon pomeriggio (Telenorba, TG Norba 24, 2017) Miss Europe Continental – Finale nazionale Italia (Canale Italia, 2018) Grande Fratello VIP 5 (Canale 5, 2020-2021) Concorrente.