Stefania Orlando risponde all’ex marito Andrea Roncato: “Ecco perché sono andata via di casa”

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip Stefania Orlando, incalzata da Alfonso Signorini, ha risposto alle parole dell’ex marito Andrea Roncato (“La verità? E’ che aveva un altro”):

“È vero – dice Stefania Orlando – che io sono andata via di casa, ma perché eravamo diventati come fratello e sorella e abbiamo deciso di lasciarci. Io sicuramente avevo incontrato un’altra persona ma non è stata la causa della fine del nostro matrimonio. Era già finito, avevamo solo rispetto e affetto e a me non bastava più. Io sono quella che ha preso la decisione, e il fatto che per anni siamo stati ottimi amici dimostra che eravamo in ottimi rapporti”.

A Live – Non è la d’Urso Andrea Roncato se la prende con l’ex moglie Stefania Orlando:

“Se ci siamo lasciati per colpa della mia gelosia? E’ una grande stupidaggine, ma evidentemente fa effetto tirare fuori le gelosie. Il matrimonio con Stefania è durato due anni. Mi ha lasciato lei aveva un altro. Lei e poi è stata con questa persona per vari anni. Io sono sempre stato molto accondiscendente. Poi ho trovato la donna della mia vita, che è una moglie e compagna”.

“Due anni è durato il matrimonio, poi ha preso e se n’è andata – ha rivelato Roncato -. Io avendo le spalle larghe ho sempre fatto finta di niente. Ho sempre fatto il superiore a questa cosa. Anche se alla fine poteva anche bruciarmi questa storia”.

“Mi ha lasciato lei certo – ha proseguito Andrea Roncato lasciando Barbara D’Urso stupita -. Dice per dei problemi? Certo che c’erano dei problemi, perché lei aveva un altro, quindi un grosso problema. Vabbè, però fa niente. Aveva un altro lei, non c’è niente di male dai. Uno si può innamorare di un altro. Stefania è stata con questo qualche anno. Comunque è vero che non sono stato un bravo marito, quindi questo l’avrà spinta. Diciamo che è andata via di casa a vivere con un altro, ma forse aveva ragione, non ero il marito giusto. Non sono uno che addossa le colpe alle altri, ho le spalle larghe e mi prendo la responsabilità”.

"Quando eravamo sposati, mi sono assunto sempre tutte le colpe, e mi è andata bene così. Forse ho sbagliato io con lei.